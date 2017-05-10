Волейболисты московского "Динамо" сыграют с казанским "Зенитом" в финале чемпионата России

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло новосибирский "Локомотив" со счетом 3-0 и вышло в финал чемпионата России по волейболу. "Финал шести" турнира проходит в столичном дворце спорта "Динамо".
Ранее в среду казанский "Зенит" в другом полуфинале обыграл "Белогорье" со счетом 3-0. Финал и матч за третье место пройдут 11 мая.
Пятое место занял "Факел" из Нового Уренгоя, обыгравший "Газпром-Югру" из Сургута (3-1).