Богачев: БК УНИКС уступил "Локомотиву-Кубани" из-за ошибок тренера

КАЗАНЬ, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ошибки главного тренера Евгения Пашутина в ротации игроков стали причиной поражения УНИКСа в матче плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу против клуба "Локомотив-Кубань". Об этом ТАСС заявил президент казанского клуба Евгений Богачев.

В среду УНИКС в третьем матче четвертьфинальной серии против "Локомотива" потерпел поражение - 71:83, счет в серии до трех побед 2-1 в пользу "Локомотива".

"После игры я поговорил с главным тренером Пашутиным, указал на его ошибки, из-за которых мы уступили. Сказал ему, что надо было чаще использовать Хоакина Колома и иначе использовать Кита Лэнгфорда. Тот очень много тянул одеяло на себя, - отметил Богачев. - Сегодня была ключевая игра, но еще не вечер, послезавтра четвертый матч, сделаем выводы".

Четвертый матч пройдет в Казани 12 мая.