Ведищев: победа баскетболистов "Локомотива" над УНИКСом важна с точки зрения психологии

КАЗАНЬ, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа баскетболистов "Локомотива-Кубани" над УНИКСом в третьем матче плей-офф Единой лиги ВТБ важна с психологической точки зрения. Об этом ТАСС заявил президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.

В среду УНИКС в третьем матче четвертьфинальной серии против "Локомотива" потерпел поражение - 71:83, счет в серии до трех побед 2-1 в пользу "Локомотива".

"Это еще не победа в серии, но очень важный успех с точки зрения психологии, - сказал Ведищев. - Теперь мы вернули преимущество своей площадки, все в наших руках".

"Сегодня вся команда очень хорошо защищалась, а в нападении ярче других сыграла Тэйлор Рочести, который набрал 21 очко", - сказал президент клуба.

Четвертый матч серии пройдет в Казани 12 мая.