Маричев: ВК "Динамо" должен показать суперигру, чтобы победить "Зенит" в "Финале шести"

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МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Волейболисты московского "Динамо" должны продемонстрировать суперигру, чтобы рассчитывать на победу в финале чемпионата России с казанским "Зенитом". Такое мнение журналистам высказал главный тренер столичной команды Юрий Маричев.
"Динамо" в полуфинале национального первенства обыграло новосибирский "Локомотив" со счетом 3-0 по партиям (25:23, 25:22, 25:23).
"Несмотря на счет, игра получилась очень упорной, у нас оказались крепче нервы, хотя Новосибирск играл сегодня очень хорошо. В третьей партии "Динамо" заранее поверило в победу, но здорово, что ребята смогли себя преодолеть и довести партию и матч до победы. Чем тяжелее выигрыш дается, тем он более радостен", - заявил Маричев.
"Понятно, что казанская команда сейчас самая сильная в нашем чемпионате, но я надеюсь, что у "Зенита" что-то не получится, а мы продемонстрируем суперигру. Мы сможем победить только вместе, одной командой, будем очень серьезно готовиться. В принципе, завтра нас ничего не должно держать, главное старание, а результат может прийти сам. Нам нужна тройная концентрация на каждый мяч, тогда можно будет выиграть", - добавил специалист.
Доигровщик "Динамо" Александр Маркин выразил недоумение в связи с игрой "Локомотива". "В принципе, у нас сегодня получалось все, хромал только прием. Если честно, мне непонятно, что было сегодня с Новосибирском, потому что в прошлых играх они действовали здорово. Почему-то с нами они третью игру все делают однообразно", - сказал волейболист.
По словам Маркина, волейболистам сложно абстрагироваться от мыслей о финале. "Некоторые ребята не спят перед такими важными играми. Есть люди, которые выкидывают все из головы, а есть те, кто зацикливается. Я знаю одного такого - это Макс Михайлов (диагональный "Зенита" - прим. ТАСС), он все время нервничает, выкинуть мысли из головы перед финалом невозможно", - рассказал он.
Финал между "Динамо" и "Зенитом" состоится 11 мая. Матч начнется в 19:45 мск.