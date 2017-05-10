Корстин: серия "Локомотива-Кубани" и УНИКСа является украшением Единой лиги ВТБ

КАЗАНЬ, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Четвертьфинальная серия между клубами "Локомотив-Кубань" и УНИКС является украшением плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом ТАСС заявила генеральный директор турнира Илона Корстин.

В среду УНИКС в третьем матче четвертьфинальной серии против "Локомотива" потерпел поражение - 71:83, счет в серии до трех побед 2-1 в пользу "Локомотива".

"На данный момент это самая интересная серия плей-офф. Даже были драки, нам пришлось поговорить с тренерами и игроками, чтобы они старались контролировать свои эмоции, - сказала Корстин. - Серия напряженная, видно, что игроки выкладываются по полной программе. И очевидна тренерская дуэль, настоящие тренерские шахматы".

Четвертый матч серии пройдет в Казани 12 мая.