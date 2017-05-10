Начало второго периода матча ЧМ Германия - Словакия было отложено из-за проблем со льдом

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Начало второго периода матча чемпионата мира по хоккею между командами Германии и Словакии было отложено более чем на 20 минут, сообщает корр. ТАСС с места событий.

Задержка по времени произошла из-за проблем с намораживанием льда. "Были проблемы со льдом, поэтому машины для заморозки льда вышли на площадку по второму разу", - сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета турнира.

Стандартный перерыв по времени между периодами длится 17 минут, в данном случае с окончания первого периода до возобновления игры прошло примерно 40 минут.