Российский этап Мировой лиги по волейболу перенесен из Сургута в Казань

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский этап Мировой лиги 2017 года пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Ранее сообщалось о том, что этап должен был принять Сургут. О причинах переноса не сообщается. Соревнования пройдут 2-4 июня. Соперниками сборной России на этом этапе станут команды Франции, Болгарии и Аргентины.
"Финал шести" Мировой лиги пройдет 28 июня - 2 июля.
Мировая лига является самым престижным коммерческим международным волейбольным турниром. В 2016 году ее победителем стала команда Сербии. Россияне побеждали на турнире три раза (2002, 2011, 2013).