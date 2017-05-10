Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский этап Мировой лиги по волейболу перенесен из Сургута в Казань

Спорт
10 мая, 23:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

О причинах переноса не сообщается

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский этап Мировой лиги 2017 года пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Ранее сообщалось о том, что этап должен был принять Сургут. О причинах переноса не сообщается. Соревнования пройдут 2-4 июня. Соперниками сборной России на этом этапе станут команды Франции, Болгарии и Аргентины.

"Финал шести" Мировой лиги пройдет 28 июня - 2 июля.

Мировая лига является самым престижным коммерческим международным волейбольным турниром. В 2016 году ее победителем стала команда Сербии. Россияне побеждали на турнире три раза (2002, 2011, 2013).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккею
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
2
"Реал" проиграл "Атлетико", но вышел в финал футбольной Лиги чемпионов
3
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
4
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
5
Григорий Лепс прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
6
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
7
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
Темы дня
Загрузка...
Реклама