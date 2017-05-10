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Сборная Финляндии обыграла команду Словении на чемпионате мира по хоккею

Спорт
10 мая, 23:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:2

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии победила команду Словении со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.

У команды Словении отличились Анже Куральт (15-я минута) и Рок Тичар (46). У сборной Финляндии шайбы забрасывали Вели-Матти Савинайнен (25), Микко Рантанен (26), Себастьян Ахо (50), Маркус Ханникайнен (51) и Томи Саллинен (60).

Сборная Финляндии поднялась на третье место с семью очками. Команда Словении занимает седьмую строчку (1). В группе В, игры которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Швейцарии, Норвегии, Франции, Чехии, Белоруссии.

Следующий матч словенцы проведут против сборной Белоруссии 13 мая. Финны сыграют с командой Норвегии также 13 мая.

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