"Реал" проиграл "Атлетико", но вышел в финал футбольной Лиги чемпионов

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Мадридский "Реал" проиграл в гостях "Атлетико" со счетом 1:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, но смог выйти в финал турнира.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились Сауль (12-я минута) и Антуан Гризманн (16). Гости ответили точным ударом Иско (42). Гризманн отличился в пятый раз в пяти последних домашних матчах "Атлетико" в Лиге чемпионов. "Реал" повторил рекорд немецкой "Баварии" по количеству матчей подряд с хотя бы одним забитым мячом (61).
Первая встреча команд завершилась победой "Реала" со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел "королевский" клуб.
В решающем матче турнира "Реал" сыграет с итальянским "Ювентусом", который был сильнее "Монако". Финал пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).
"Атлетико" провел последний еврокубковый матч на своем стадионе "Висенте Кальдерон", открытом 50 лет назад на берегах реки Мансанарес. С нового сезона "Атлетико" переезжает на построенный в 1994 году и реконструированный стадион "Олимпийский", который перешел во владение клуба. Арена вмещает около 70 тысяч зрителей, городские власти собирались использовать ее во время летних Игр, которые Мадрид так и не смог получить.