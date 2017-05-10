"Арсенал" победил "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии по футболу

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру (в центре) забивает гол в ворота "Саутгемптона" © EPA/GERRY PENNY

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. "Арсенал" на выезде обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0 в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Мячи забили Алексис Санчес (60-я минута) и Оливье Жиру (83). Чилиец стал первым футболистом "Арсенала" со времен голландца Робина ван Перси (сезон-2011/12), которому удалось достичь отметки в 20 голов за сезон.

"Арсенал" набрал 66 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, опередив "Манчестер Юнайтед" (65 очков). "Саутгемптон" с 42 баллами располагается на 10-й строчке.

В следующем матче "Арсенал" 13 мая на выезде сыграет со "Сток Сити", "Саутгемптон" в тот же день в гостях встретится с "Мидлсбро".