Словацкий хоккеист Гашчак назвал сборную России лучшей командой на чемпионате мира

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею, без сомнений, является лучшей командой чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже. Такое мнение ТАСС высказал форвард сборной Словакии Марцел Гашчак.

В среду словаки уступили команде Германии по буллитам со счетом 2:3 в матче группового этапа чемпионата мира.

"Мы хорошо играли, но не смогли реализовать свои моменты. У нас было все чтобы победить, обидно что этого не случилось. Смотрел игры сборной России на чемпионате. Безусловно, это лучшая команда на турнире", - сказал Гашчак.

"Трудно выделить кого-то конкретного, все игроки опасны, - продолжил форвард. - Нам нужно прыгнуть выше головы, чтобы взять очки в этой игре. Конечно, мы все еще хотим пробиться в плей-офф, но это трудная задача".

В свою очередь, капитан словацкой команды Владимир Дравецки отметил, что чемпионат мира по хоккею можно назвать хорошей школой для многих игроков сборной Словакии.

"Чемпионат мира - это действительно тяжелый турнир, а у нас девять игроков без опыта выступления на нем. Это хорошая школа как для них, так и для нас, - сказал Дравецки. - Мы провели хорошие матчи, но нам не везло в них. Поэтому нам стоит ждать, что повезет в дальнейшем, и очко, добытое нами, хорошо для нас. В первом периоде мы показали, что можем хорошо играть, но во втором соперник забил два быстрых гола. По первому голу, забитому в большинстве, по моему мнению, не было удаления".

В следующем матче, 13 мая, словаки сыграют со сборной России. "Нам нужен отдых после того, как мы провели четыре матча за пять дней - все при таком режиме устают. Все знают, что сборная России - команда, с которой сложно играть, и нам нужно выступить гораздо лучше", - отметил Дравецки.

Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Матч между сборными России и Словакии состоится 13 мая, начало - 17:15 мск.