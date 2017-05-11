Зидан считает, что финал Лиги чемпионов против "Ювентуса" станет для него особенным

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский "Реал" и итальянский "Ювентус", станет особенным для главного тренера испанского клуба Зинедина Зидана, который выступал за клуб из Турина с 1996 по 2001 год. Слова французского тренера приводит пресс-служба турнира.

В среду "Реал" на выезде уступил "Атлетико" со счетом 1:2 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, но вышел в финал турнира. Первая игра полуфинала состоялась на арене "Сантьяго Бернабеу" и завершилась крупной победой футболистов "Реала" - 3:0. В решающем матче турнира "Реал" сыграет с итальянским "Ювентусом", который был сильнее "Монако". Финал пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).

"Я в восторге от того, какие молодцы мои футболисты, "Реал" - фантастическая команда. Я знал, что нам придется тяжело в начале матча с "Атлетико", футболисты которого были превосходны и забили нам два мяча. Но со временем мы стали лучше взаимодействовать между линиями и выровняли игру, а Иско, который был великолепен в данных взаимодействиях, забил прекрасный гол. Финальный матч с "Ювентусом" станет для меня особенным, поскольку я по- прежнему храню этот клуб в своем сердце. "Ювентус" дал мне очень многое в карьере, но предстоит решающий матч, а я - менеджер "Реала", который является клубом моей жизни. Нам предстоит чудесный финал", - сказал французский наставник "Реала".

Зидан выступал за "Ювентус" с 1996 по 2001 гг. В составе клуба из Турина француз дважды стал чемпионом Италии (1996/97, 1997/98), а также побеждал в Суперкубке Италии (1997), становился обладателем Кубка Интертото (1999), Суперкубка УЕФА (1996) и Межконтинентального кубка (1996). В 2001 году "Реал" выкупил Зидана за рекордные по тем временам 77,5 млн евро.