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"Вашингтон" в 11-й раз в истории проиграл во втором раунде плей-офф НХЛ

Спорт
11 мая, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

В ночь на четверг "Вашингтон" проиграл "Питтсбургу" в седьмом матче серии второго раунда и в 11-й раз завершил борьбу за Кубок Стэнли на данной стадии

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Хоккеисты "Вашингтона"

Хоккеисты "Вашингтона"

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. "Вашингтон", уступив "Питтсбургу" в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в 11-й раз в своей истории завершил борьбу за Кубок Стэнли на данной стадии.

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В седьмом матче серии "Вашингтон" проиграл со счетом 0:2. В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Брайан Раст (29-я минута) и Патрик Хорнквист (45).

Текущий розыгрыш Кубка Стэнли стал для "Вашингтона" 27-м в истории, 14 раз "Вашингтон" проигрывал в первом раунде Кубка Стэнли и 11 - во втором. "Столичные" лишь дважды с 1974 года (год основания клуба) смогли преодолеть барьер второго раунда плей-офф.

В сезоне-1989/90 "Вашингтон" обыграл во втором раунде "Нью-Йорк Рейнджерс" (4-1), но уже в финале конференции уступил "Бостону" (0-4). Во второй и последний раз "Вашингтон" проходил данный раунд в сезоне-1997/98, когда единственный раз клуб из столицы США дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл "Детройту" (0-4). С того финала "Вашингтон" сыграл в плей-офф уже 12 раз, но ни разу не смог преодолеть барьер второго раунда. Овечкин выступает в клубе с 2005 года и ни разу в карьере не проходил второй раунд Кубка Стэнли.

Кроме того, "Вашингтон" проиграл 11-й решающий (седьмой) матч серии плей-офф в своей истории и сравнялся с "Детройтом" по количеству поражений, при этом восемь из 11 поражений "Вашингтон" потерпел на своей площадке. Чаще в седьмых матчах серий плей-офф НХЛ уступал только "Бостон" - 12 проигрышей.

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