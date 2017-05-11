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"Анахайм" обыграл "Эдмонтон" и стал последним полуфиналистом плей-офф НХЛ

Спорт
11 мая, 7:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

В финале Западной конференции "Анахайм" сыграет с "Нэшвиллом"

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Хоккеисты "Анахайма"

Хоккеисты "Анахайма"

© AP/Jae C. Hong, архив

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. "Анахайм" одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 2:1 в седьмом матче 1/4 финала плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий раунд.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Коглиано (29-я минута) и Ник Ритчи (44). У "Эдмонтона" единственный гол на счету Дрейка Каджулы (4).

Российский форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на площадке 13 минут 49 секунд, отметившись одним броском.

"Анахайм" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. В финале Западной конференции "Анахайм" сыграет против "Нэшвилла". В финале Восточной конференции встретятся действующий обладатель Кубка Стэнли "Питтсбург" и "Оттава".

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