Семин: самый памятный подарок на день рождения - победа над "Спартаком" в 1996 году

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победа над московским "Спартаком" в финале Кубка России по футболу 1996 года является самым памятным подарком на день рождения для главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, которому в четверг исполняется 70 лет. Об этом Семин рассказал в интервью ТАСС.

"Самый памятный подарок - победа над "Спартаком" в финале Кубка России в мой день рождения в 1996 году. Тогда мы выиграли со счетом 3:2", - сказал Семин.

Семин был главным тренером "Локомотива" с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й. Летом 2016 года он вновь возглавил команду. Под руководством Семина "Локомотив" дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004), пять раз Кубок России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017), дважды Суперкубок России (2003, 2005). Также Семин тренировал краснодарскую "Кубань" (1982), "Памир" из Душанбе (1983 - 1985), олимпийскую сборную Новой Зеландии (1991), "Динамо" из Киева (2008 - 2009, 2010 - 2012), азербайджанскую "Габалу" (2013 - 2014), "Мордовию" (2014 - 2015), "Анжи" (2015).

Говоря о лучших матчах в тренерской карьере, Семин назвал победу над ЦСКА в "Золотом матче" чемпионата России - 2002 (1:0), выигрыш с киевским "Динамо" у английского "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2010/11 (2:0) и разгром "Локомотивом" итальянского "Интера" в групповом этапе Лиги чемпионов - 2003/04 (3:0). "Эти матчи запомнились прежде всего хорошей игрой команд, которые я тренировал", - отметил Семин.

Лоськов - самый талантливый

Самым талантливым игроком из всех, с кем доводилось работать, Семин считает полузащитника Дмитрия Лоськова, долгое время являвшегося капитаном "Локомотива".

"Тут можно говорить о целом поколении, которое сейчас уже не выступает. Наверное, самый талантливый - это Дмитрий Лоськов. У него была длинная карьера, он много выигрывал титулов. Наверное, он для "Локомотива", как Райан Гиггз для "Манчестер Юнайтед", - сказал Семин.

"Талант - это не просто человек, который сверкнул и пропал. Это тот, кто долгое время может приносить победы. Именно таким был Лоськов. Это мое мнение", - отметил собеседник ТАСС.

Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб "Локомотива", а в феврале 2017-го был включен в заявку команды в качестве игрока. Лоськов, который выступал за "Локомотив" на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом клуба по количеству матчей (421) и голов (128).

В составе "Локомотива" он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды - Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом он пока не объявлял о завершении карьеры. Предполагается, что Лоськов вновь выйдет в составе "Локомотива" в матче 28-го тура чемпионата России против "Оренбурга", который состоится в Москве 13 мая. По словам Семина, 43-летний Лоськов находится в хорошей форме.