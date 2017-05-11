Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кафу: Россия готова к ЧМ по футболу гораздо лучше, чем Бразилия за год до турнира

Спорт
11 мая, 8:09 UTC+3 МАНАМА корр. ТАСС, Олег Кошелев

По словам двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии, он уверен, что чемпионат мира в России пройдет на высшем уровне

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бразильский футболист Кафу во время церемонии старта обратного отсчета 100 дней до Кубка конфедераций по футболу на стадионе "Санкт-Петербург"

Бразильский футболист Кафу во время церемонии старта обратного отсчета 100 дней до Кубка конфедераций по футболу на стадионе "Санкт-Петербург"

© Петр Ковалев/ТАСС

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года гораздо лучше, чем Бразилия на том же этапе подготовки четыре года назад. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу.

В марте Кафу посетил Санкт-Петербург и принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию 100 дней до старта Кубка конфедераций.

"За год до чемпионата мира Россия готова к турниру гораздо лучше, чем Бразилия на той же отметке. Мне сложно что-то посоветовать, так как я уверен, что чемпионат мира в России пройдет на высшем уровне. Кубок конфедераций будет очень полезен с организационной точки зрения, он станет генеральной репетицией и позволит улучшить какие-то детали", - сказал Кафу.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
2
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
3
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
4
СМИ: голландские родственники жертв крушения MH17 могут подать в суд на Украину
5
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
6
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама