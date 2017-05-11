Кафу: Россия готова к ЧМ по футболу гораздо лучше, чем Бразилия за год до турнира

Хоккеист "Вашингтона" Оши назвал игру Овечкина в плей-офф великолепнойСпорт 11 мая, 9:07
Глава КОНКАКАФ: Россия проведет первоклассный чемпионат мира в 2018 годуСпорт 11 мая, 9:04
Гончар: Малкин внес огромный вклад в победу "Питтсбурга" в плей-офф НХЛ над "Вашингтоном"Спорт 11 мая, 8:59
Глава КОНКАКАФ: США, Канаде и Мексике при подготовке к ЧМ по футболу пригодится опыт РФСпорт 11 мая, 8:39
Экс-глава "Роснано" Меламед освобожден из-под домашнего арестаПроисшествия 11 мая, 8:36
Tesla начала принимать заказы на солнечные батареи нового типаНаука 11 мая, 8:33
Эксперт: частые неудачи "Вашингтона" в плей-офф НХЛ сказались на серии с "Питтсбургом"Спорт 11 мая, 8:29
Кафу: Россия готова к ЧМ по футболу гораздо лучше, чем Бразилия за год до турнираСпорт 11 мая, 8:09
Семин: самый памятный подарок на день рождения - победа над "Спартаком" в 1996 годуСпорт 11 мая, 8:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года гораздо лучше, чем Бразилия на том же этапе подготовки четыре года назад. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу.
В марте Кафу посетил Санкт-Петербург и принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию 100 дней до старта Кубка конфедераций.
"За год до чемпионата мира Россия готова к турниру гораздо лучше, чем Бразилия на той же отметке. Мне сложно что-то посоветовать, так как я уверен, что чемпионат мира в России пройдет на высшем уровне. Кубок конфедераций будет очень полезен с организационной точки зрения, он станет генеральной репетицией и позволит улучшить какие-то детали", - сказал Кафу.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.