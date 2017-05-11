Глава КОНКАКАФ: США, Канаде и Мексике при подготовке к ЧМ по футболу пригодится опыт РФ

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МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. США, Канаде и Мексике, подавшим совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года, будет полезен опыт России по организации турнира 2018 года. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал президент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни.
Совместная заявка США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира - 2026 на данный момент является единственной официально представленной.
"Опыт России нам определенно пригодится. Да, в нашем регионе проводилось множество различных турниров, но всегда есть чему поучиться. Думаю, в следующем году мы направим в Россию группу наших наблюдателей", - сказал Монтальяни.
Решение о месте проведения чемпионата мира по футболу 2026 может быть принято на конгрессе ФИФА в Москве в июне 2018 года.