Глава КОНКАКАФ: США, Канаде и Мексике при подготовке к ЧМ по футболу пригодится опыт РФ

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. США, Канаде и Мексике, подавшим совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года, будет полезен опыт России по организации турнира 2018 года. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал президент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни.

Совместная заявка США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира - 2026 на данный момент является единственной официально представленной.

"Опыт России нам определенно пригодится. Да, в нашем регионе проводилось множество различных турниров, но всегда есть чему поучиться. Думаю, в следующем году мы направим в Россию группу наших наблюдателей", - сказал Монтальяни.

Решение о месте проведения чемпионата мира по футболу 2026 может быть принято на конгрессе ФИФА в Москве в июне 2018 года.