Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава КОНКАКАФ: США, Канаде и Мексике при подготовке к ЧМ по футболу пригодится опыт РФ

Спорт
11 мая, 8:39 UTC+3 МАНАМА корр. ТАСС, Олег Кошелев

Совместная заявка США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира - 2026 на данный момент является единственной официально представленной

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Монтальяни

Виктор Монтальяни

© EPA/PETER FOLEY

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. США, Канаде и Мексике, подавшим совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года, будет полезен опыт России по организации турнира 2018 года. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал президент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни.

Совместная заявка США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира - 2026 на данный момент является единственной официально представленной.

"Опыт России нам определенно пригодится. Да, в нашем регионе проводилось множество различных турниров, но всегда есть чему поучиться. Думаю, в следующем году мы направим в Россию группу наших наблюдателей", - сказал Монтальяни.

Решение о месте проведения чемпионата мира по футболу 2026 может быть принято на конгрессе ФИФА в Москве в июне 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
2
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
3
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
4
СМИ: голландские родственники жертв крушения MH17 могут подать в суд на Украину
5
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
6
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама