Гончар: Малкин внес огромный вклад в победу "Питтсбурга" в плей-офф НХЛ над "Вашингтоном"

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин внес огромный вклад в победу команды во втором раунде Кубка Стэнли над "Вашингтоном". Такое мнение ТАСС высказал тренер "Питтсбурга" и известный в прошлом российский хоккеист Сергей Гончар.

В ночь на четверг "Вашингтон" уступил "Питтсбургу" в решающем седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 0:2. Столичная команда в 11-й раз в своей истории не смогла преодолеть эту стадию в плей-офф. В 10-й раз в своей истории в плей-офф она встретилась с "Питтсбургом" и в девятый раз проиграла.

"Не буду раскрывать всех секретов, но "Питтсбургу" удалось выиграть седьмой матч серии за счет хорошей дисциплины, выполнения игровых заданий и большой самоотверженности. Трудно сказать, почему команды чаще побеждали в гостях в этой серии. Возможно, психологически они чувствовали себя более раскованно", - считает Гончар.

"Ребята играли в свою силу, выделил бы коллективные взаимодействия команды, а также нашего вратаря, который здорово провел серию, - продолжил российский специалист. - Отдельных положительных слов заслуживает Евгений Малкин, который в этом противостоянии выполнил огромный объем работы - в нападении, помогал в защите, выходил в большинстве. Он сыграл на своем высоком уровне и помог клубу выйти в следующий раунд".

В полуфинале Кубка Стэнли "Питтсбург" встретится с "Оттавой", которая в шести матчах оказалась сильнее "Рейнджерс". "Оттава" сейчас играет отлично, они поймали кураж. Мы ждем серьезной серии, потому что они на ходу. Нам нужно подойти к этой серии во всеоружии", - сказал собеседник ТАСС.