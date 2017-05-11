Глава КОНКАКАФ: Россия проведет первоклассный чемпионат мира в 2018 году

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия проведет первоклассный чемпионат мира по футболу, о чем можно судить по уровню организации Олимпиады в Сочи три года назад. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал президент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни.

"Не так давно я общался с Виталием Мутко на тему подготовки к чемпионату мира. Стадионы строятся в срок, по остальной инфраструктуре также нет задержек, поэтому в этой связи у меня нет каких-то тревог и сомнений. Каждый раз, когда Россия проводит крупное соревнование, то все делается на высшем уровне - взять хотя бы Олимпиаду в Сочи, это было первоклассно. У меня нет сомнений, что чемпионат мира 2018 года будет организован так же великолепно", - сказал Монтальяни.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.