Хоккеист "Вашингтона" Оши назвал игру Овечкина в плей-офф великолепной

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши назвал великолепной игру российского нападающего команды Александра Овечкина в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова спортсмена приводит издание USA Today.

В ночь на четверг "Вашингтон" уступил в седьмом матче серии второго раунда "Питтсбургу" со счетом 0:2 и завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв серию со счетом 3-4. Овечкин закончил встречу с худшим показателем полезности среди всех игроков команды ("-2").

"Я думаю, Овечкин сыграл великолепно в плей-офф, - сказал Оши. - И в прошлом году он также был феноменален в плей-офф. На этом этапе сезона должна побеждать команда. Овечкин прекрасно справился со своей ролью лидера, он забрасывал шайбы и вел наше нападение".

"В это время года нужно, чтобы играли все 20 парней. Когда у кого-то не идет игра, то остальные хоккеисты должны подхватить инициативу. Кто-то должен нести факел, и сегодня у нас не было такого игрока", - добавил Оши.

В текущем плей-офф НХЛ Овечкин стал пятым по результативности в составе "Вашингтона", набрав 8 очков в 13 матчах (5 шайб + 3 результативные передачи). В прошлом розыгрыше плей-офф российский нападающий набрал 12 очков, забросив 5 шайб и отдав 7 передач.