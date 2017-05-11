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Конгресс ФИФА приостановил членство Гватемалы и Кувейта

Спорт
11 мая, 10:21 UTC+3 МАНАМА корр. ТАСС, Олег Кошелев

Членство Гватемалы было приостановлено в связи с нарушением ряда обязательств, Кувейта - в связи с вмешательством государства

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МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) приостановил членство ассоциаций Гватемалы и Кувейта в организации.

Совет ФИФА рекомендовал конгрессу приостановить членство обеих ассоциаций. Членство Гватемалы было приостановлено в связи с нарушением ряда обязательств, Кувейта - в связи с вмешательством государства.

"В обоих случаях есть прогресс, но мы пока не продвинулись далеко", - отметил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Конгресс уполномочил совет ФИФА снять санкцию, как только нарушения будут исправлены.

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