Илюмжинов поддержал матч компьютера и Каспарова в 1997 году, несмотря на разногласия

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МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов в 1997 году поддержал идею проведения матча между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером Deep Blue, несмотря на скандал между FIDE и чемпионом мира. Об этом он рассказал ТАСС.
11 мая в Нью-Йорке состоялась решающая шестая партия, в которой разработанный корпорацией IBM компьютер Deep Blue выиграл у Каспарова и одержал победу в матче со счетом 4:2. Впервые в истории компьютер обыграл чемпиона мира по шахматам.
"Тогда же был скандал - Гарри вышел из FIDE и лично договорился с IBM, это (матч с компьютером) был лично его проект, не связанный с FIDE. Но я, наоборот, поддержал его идею провести матч с компьютером, сказал, что несмотря ни на что, все, что способствует развитию шахмат, - FIDE и я поддержим, - сказал Илюмжинов. - Потом матч закончился скандалом: Каспаров заявлял, что вмешался человеческий фактор и оператор помогал IBM. Может быть, он был прав - тогда машины еще не были так готовы и совершенны".
В январе 2003 года Каспаров сыграл матч против шахматной программы Deep Junior. Встреча завершилась вничью - 3:3.
"Потом уже, на основе того матча 1997 года, он пришел ко мне просить помощи для поиска денег для матча с Deep Junior. Сначала мы обратились к правительству Израиля, но оно отказалось от финансирования. Потом полетели на переговоры с мэром Нью-Йорка Блумбергом, тот тоже отказался помочь деньгами, но выделил место для проведения. В итоге миллион долларов Гарри выделил лично я из своего фонда", - сказал Илюмжинов.
По мнению президента FIDE, сейчас уже бесполезно играть с компьютером: "Поэтому ведущие гроссмейстеры, вроде (Магнуса) Карлсена, не играют подобные матчи. Боятся за репутацию. Боятся, что искусственный интеллект разгромно победит".