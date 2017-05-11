Инфантино: ФИФА не будет мириться с тем, чтобы деньги были целью, а футбол лишь средством

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МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) впредь не будет мириться с тем, чтобы деньги были целью, а сама игра лишь средством. Об этом в приветственной речи на конгрессе организации заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
67-й конгресс ФИФА проходит в четверг в Бахрейне.
"Никогда впредь мы не должны и не будем мириться с тем, чтобы деньги были целью, а футбол - средством. Если есть кто-то, кто полагает, что он может обогатиться за счет футбола, у меня к нему четкий посыл - уходите из футбола, вы нам не нужны", - сказал Инфантино.
"В некоторых странах пристыдить ФИФА уже стало национальным видом спорта, - продолжил Инфантино. - Мы перестраиваем ФИФА, устраиваем ее новую репутацию. Новая ФИФА - это демократия, а не диктатура. Это транспарентная организация, которая охватывает весь мир, а не какие-то отдельные страны".
Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. Его деятельность в организации началась с реализации пакета реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление после ряда громких коррупционных скандалов.