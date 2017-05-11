Президент ФИФА Инфантино заявил о намерении создать мировую женскую лигу

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) может создать мировую женскую лигу. Об этом в приветственной речи на конгрессе организации заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

"ФИФА должна развивать женский футбол во всем мире. Мы рассматриваем возможность создать мировую женскую лигу", - сказал Инфантино, не распространяясь о деталях этой идеи.

Женские чемпионаты мира проводятся каждые четыре года начиная с 1991 года. В 2019 году турнир пройдет во Франции.