Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент ФИФА Инфантино заявил о намерении создать мировую женскую лигу

Спорт
11 мая, 11:11 UTC+3 МАНАМА корр. ТАСС, Олег Кошелев

Женские чемпионаты мира проводятся каждые четыре года начиная с 1991 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) может создать мировую женскую лигу. Об этом в приветственной речи на конгрессе организации заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

"ФИФА должна развивать женский футбол во всем мире. Мы рассматриваем возможность создать мировую женскую лигу", - сказал Инфантино, не распространяясь о деталях этой идеи.

Женские чемпионаты мира проводятся каждые четыре года начиная с 1991 года. В 2019 году турнир пройдет во Франции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
2
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
3
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
4
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
5
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
6
Рядом с торговым центром в Бангкоке обнаружено тело россиянина
7
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
Темы дня
Загрузка...
Реклама