Президент ФИФА Инфантино заявил о намерении создать мировую женскую лигу

Патриарх Кирилл призвал сделать участие РПЦ в акции "Бессмертный полк" заметнееОбщество 11 мая, 12:13
Венская интрига: как возможное продление сокращения добычи повлияет на цены на нефтьЭкономика и бизнес 11 мая, 12:02
СМИ: Могерини высказалась за скорейшее вхождение балканских стран в ЕСМеждународная панорама 11 мая, 11:58
Компания из Саудовской Аравии в 2013 году заплатила €1 млн за 4,5 часа общения с РоналдуСпорт 11 мая, 11:56
Томский вуз открыл лабораторию по созданию технологий для экологичной энергетикиНаука 11 мая, 11:54
Трем фигурантам уголовного дела о теракте в Петербурге предъявили обвинениеПроисшествия 11 мая, 11:53
Погрузка на Приволжской магистрали в апреле 2017 года увеличилась почти на 20%Транспорт 11 мая, 11:53
Токио оплатит расходы на строительство временных объектов к Играм-2020 по всей ЯпонииСпорт 11 мая, 11:52
Решение ЕС о "безвизе" для Украины Порошенко расценил как "разрыв с постсоветским прошлым"Международная панорама 11 мая, 11:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) может создать мировую женскую лигу. Об этом в приветственной речи на конгрессе организации заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
"ФИФА должна развивать женский футбол во всем мире. Мы рассматриваем возможность создать мировую женскую лигу", - сказал Инфантино, не распространяясь о деталях этой идеи.
Женские чемпионаты мира проводятся каждые четыре года начиная с 1991 года. В 2019 году турнир пройдет во Франции.