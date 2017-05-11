Остался только один: Малкин единственным из россиян продолжает борьбу за Кубок Стэнли

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Четвертьфинальная стадия плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершилась в ночь на четверг. По ее итогам на Востоке финалиста Кубка Стэнли определят "Питтсбург" Евгения Малкина и "Оттава", на Западе - "Анахайм" и "Нэшвилл".

В двух четвертьфинальных сериях для определения победителя потребовались все семь матчей. Самой интригующей серией стало противостояние победителя регулярного чемпионата "Вашингтона" и действующего обладателя Кубка Стэнли "Питтсбурга". Дуэль команд многие называли скрытым финалом сезона, победитель которого становился фаворитом всего плей-офф.

"Питтсбург" вел в этой серии со счетом 3-1, но столичной команде затем удалось сравнять счет и свести поединок к седьмому матчу, который выявил победителя. По мнению экспертов, одной из главных причин камбэка "Вашингтона" стал перевод капитана команды россиянина Александра Овечкина в третье звено, что позитивно повлияло на результативность его партнеров. Однако в седьмой игре в Вашингтоне, несмотря на обилие моментов у хозяев, гости сумели забросить две безответные шайбы.

"Вашингтон" в 11-й раз не сумел пройти второй раунд плей-офф и четвертый раз в своей истории проиграл "Питтсбургу" в седьмом матче в плей-офф. По итогам нынешний серии сразу три игрока "Вашингтона", вероятно, будут вызваны в расположение сборной России, которая участвует в групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже. Речь идет о форвардах Овечкине и Евгении Кузнецове, а также защитнике Дмитрии Орлове.

Малкин же остается единственным представителем России, который продолжает борьбу за Кубок Стэнли - в составах "Анахайма", "Оттавы" и "Нэшвилла" россиян нет. В системе "Нэшвилла" присутствует Владислав Каменев, но в регулярном сезоне он провел всего два матча, а в плей-офф на лед не выходил.

Карлссон стал рекордсменом "Оттавы"

В финале Востока "Питтсбург" встретится с "Оттавой", которую можно назвать открытием этого плей-офф. Команда из столицы Канады во второй раз в ходе нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли обыграла соперника, считавшегося фаворитом в паре. В 1/8 финала поражение от нее потерпел "Бостон" (2-4), а в четвертьфинале - "Нью-Йорк Рейнджерс" (2-4).

Шведский капитан команды Эрик Карлссон установил клубный рекорд - он стал первым защитником, сумевшим забросить две победные шайбы в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Его гол в шестом матче в Нью-Йорке также оказался решающим.

Выдающийся пятый матч "Анахайма"

Победитель четвертьфинала на Западе между "Анахаймом" и "Эдмонтоном" также определялся в седьмом матче. Украшением этой серии стал пятый матч, который завершился удивительным образом. Во второй двадцатиминутке "Ойлерз" повели со счетом 3:0, но в заключительном периоде "Анахайм", сняв вратаря за четыре минуты до конца игры, отличился трижды и перевел игру в овертайм. Встреча в итоге завершилась победой калифорнийской команды во втором овертайме.

Не сломил "Анахайм" и крупное поражение в следующем матче со счетом 1:7 - в решающей игре клуб одержал волевую победу со счетом 2:1.

Соперником калифорнийцев по полуфиналу будет "Нэшвилл", который со счетом 4-2 в серии оказался сильнее "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко. Приезда нападающего на чемпионат мира ждали в сборной России, но он ответил отказом, поскольку имел проблемы со здоровьем. "Нэшвилл" по итогам регулярного чемпионата занял восьмое место в Восточной конференции, однако в первом раунде подопечные Питера Лавиолетта сотворили сенсацию, выбив из плей-офф в четырех матчах "Чикаго".

Первые матчи финалов Западной и Восточной конференции пройдут 12 и 13 мая соответственно.