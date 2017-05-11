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Сорокин выступил перед конгрессом ФИФА с докладом о подготовке к ЧМ-2018

Спорт
11 мая, 11:21 UTC+3 МАНАМА корр. ТАСС, Олег Кошелев

Генеральный директор оргкомитета представил также концепцию Кубка конфедераций - города, стадионы, участвующие команды, а также расписание

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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выступил перед конгрессом Международной федерации футбола (ФИФА) с докладом о подготовке к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года.

"Осталось всего 37 дней до Кубка конфедераций и чуть меньше 400 - до ЧМ. Подготовка идет полным ходом, и мы не сомневаемся, что все успеем сделать в срок", - отметил Сорокин.

Сорокин представил концепцию Кубка конфедераций - города, стадионы, участвующие команды, а также расписание. "Вчера вечером у нас прошла генеральная репетиция", - отметил Сорокин, имея в виду турнир легенд ФИФА, в котором приняли участие шесть команд конфедераций, сборная руководителей ФИФА, а также ветеранов футбола Бахрейна, за которую сыграл бывший капитан сборной России Алексей Смертин.

"Проблем с размещением на Кубке конфедераций не возникнет, аэропорты даже превышают требования турнира. Вопросы с визовой поддержкой будут решены", - добавил Сорокин.

Все обещания претворяются в жизнь

После этого гендиректор оргкомитета подробно рассказал о городах чемпионата мира, остановившись на семи, в которых строительство арен продолжается. "Стадионы будут построены до конца этого года, после чего весной следующего года на них пройдут тестовые матчи", - отметил он.

Сорокин подчеркнул, что к турниру будут готовы 104 тренировочные площадки, инспекции команд ведутся полным ходом.

"Мы перешли на оперативный этап, когда все предоставленные обещания претворяются в жизнь. Российский народ прилагает колоссальные усилия, чтобы каждый болельщик получил незабываемое впечатление. Вы получите потрясающее футбольное зрелище в многогранной стране. Добро пожаловать в Россию!", - сказал Сорокин в заключение.

"Поздравляем вас с тем, что уже достигнуто. Приглашаем весь мир в Россию. Вас удивит, с какой теплотой вас встретят в гостеприимной России", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино, поблагодарив Сорокина за доклад.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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