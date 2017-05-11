СМИ: "Атлетико" заинтересован в приобретении Варди и Санчеса

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Атлетико" заинтересован в приобретении нападающего английского "Арсенала" Алексиса Санчеса и форварда "Лестера" Джейми Варди. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Как сообщает газета, главный тренер "Атлетико" аргентинец Диего Симеоне хотел бы усилить атаку своей команды нападающими из чемпионата Англии. Также в список интересов "Атлетико" попали форвард французского "Пари Сен-Жермена" Эдинсон Кавани и нападающий испанского "Реала" Альваро Мората. Сообщается, что Симеоне хочет взять футболиста в пару к французскому форварду мадридцев Антуану Гризманну. Поэтому трансферные планы "Атлетико" могут измениться в случае ухода француза летом.

Приоритеты "Атлетико" на трансферном рынке также могут поменяться, если Симеоне покинет клуб в межсезонье. Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский "Интер" предложил аргентинскому специалисту пятилетний контракт на €50 млн. Соглашение Симеоне с мадридским клубом рассчитано до 2018 года.

Также "Атлетико" рассчитывает, что запрет на покупку игроков, который был наложен на клуб Международной федерацией футбола (ФИФА), будет отменен в Спортивном арбитражном суде (CAS). В январе 2016 года ФИФА запретила "Атлетико" и другому мадридскому клубу - "Реалу" - регистрировать новых игроков в течение двух трансферных периодов в связи с нарушением регламента при заявке несовершеннолетних футболистов. В декабре 2016 года CAS частично удовлетворил апелляцию "Реала" и сократил запрет на регистрацию новых футболистов с двух до одного трансферного окна. CAS рассмотрит апелляцию "Атлетико" в июне.

30-летний Варди в текущем сезоне отметился 15 забитыми мячами и 7 голевыми передачами в 45 матчах во всех турнирах. В четвертьфинале Лиги чемпионов англичанин забил гол в ворота "Атлетико". 28-летний чилийский форвард Санчес провел 47 встреч во всех турнирах, забив 25 мячей и отдав 18 голевых передач.