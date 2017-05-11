Чемпионский парад хоккеистов СКА пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Чемпионский парад хоккейного клуба СКА по случаю победы команды в Кубке Гагарина сезона-2016/17 пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
СКА во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, в финальной серии одержав победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 4:1. Сообщается, что маршрут парада чемпионов пройдет через Невский проспект и Дворцовую площадь.
Первый раз в своей истории СКА одержал победу в Кубке Гагарина в сезоне 2014/2015.