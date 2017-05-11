ФК "Локомотив" получил лицензию, позволяющую выступать в еврокубках в следующем сезоне

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московский футбольный клуб "Локомотив" успешно прошел лицензирование, получив право на участие в Российской футбольной премьер- лиге и Лиге Европы в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Локомотиву" дали лицензию на участие в чемпионате России и еврокубках следующего сезона", - сказали в пресс- службе.

Железнодорожники стали обладателями Кубка России сезона-2016/17 и обеспечили себе участие в Лиге Европы следующего сезона со стадии группового этапа. В розыгрыше чемпионата "Локомотив" после 27 туров занимает восьмое место, в его активе 36 очков.