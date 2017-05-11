Асхабадзе: нынешний "Спартак" - это полностью команда Карреры

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нынешние успехи футбольного клуба "Спартак" - это полностью заслуга главного тренера команды Массимо Карреры. Такое мнение ТАСС высказал бывший генеральный директор клуба Роман Асхабадзе.

"Спартак" в воскресенье досрочно стал чемпионом России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства, став недосягаемым для преследователей.

"С момента назначения главным тренером Карреры - это полностью его команда. После такого срока никакого багажа, придуманного общественностью, для меня не существует. Существует тренер, который полностью выстроил систему подготовки команды, мотивационную часть работы с командой, и это принесло результат", - сказал Асхабадзе.

Победа "Спартака" в нынешнем сезоне чемпионата России абсолютно справедлива, считает Асхабадзе.

"В нынешнем сезоне "Спартак" стал чемпионом совершенно справедливо. Честно говоря, успех команды никак не отмечал, после победы в чемпионате написал сообщение владельцу клуба Леониду Федуну, в котором поздравил его с долгожданным завоеванием золотых медалей. Ни в коем случае у меня нет никакой обиды от того, что команде не удалось выиграть чемпионат, в тот момент, когда я работал в клубе. В первую очередь, я рад за болельщиков, которые долго этого ждали, рад за Леонида Арнольдовича, рад за игроков, которым говорил в момент ухода, чтобы ребята никого не слушали и что они способны решить задачу победы в чемпионате, получается, что я где-то даже напророчил эту победу", - сказал Асхабадзе.

По мнению функционера, "Зенит" и ЦСКА уступают "Спартаку" в качестве комплектования команды. "В первую очередь "Спартак" стал чемпионом благодаря собственному усилению команды и недоукомплектованности соперников. Подбор игроков у "Зенита" и ЦСКА в нынешнем сезоне в разы хуже, чем в прошлых сезонах по разным причинам. В этом отношении "Спартак" на момент двух последних трансферных окон оставался сильнейшей командой", - подчеркнул он.

"Выступление "Спартака" в Лиге чемпионов будет зависеть от комплектования команды"

Асхабадзе считает, что выступление "Спартака" в Лиге чемпионов сезона-2017/18 будет во многом зависеть от комплектования команды в межсезонье.

"Если мы говорим о лучшем клубном турнире Европы, то усиление "Спартаку", конечно, нужно, - отметил Асхабадзе. - Прежде всего это касается линии обороны, нужно понять - останется ли в команде Сердар Таски. В любом случае хороший центральный защитник с опытом команде не помешал бы. Также усиления, на мой взгляд, требует позиция правого защитника".

По мнению Асхабадзе, вся команда в нынешнем сезоне выглядела достойно. "Трудно выделить кого-то отдельно в общем успехе "Спартака", - сказал бывший генеральный директор клуба. - На протяжении нескольких сезонов болельщики и некоторое журналисты говорили о том, что эти игроки не способны добиться успеха. Тот костяк, который присутствует в команде и который формировался на протяжении нескольких лет, заслуженно пришел к намеченной цели".

"Люди говорили: "Кто такой Денис Глушаков? Кто такой Артем Ребров? Что это за вратарь?". Говорили очень много о защитниках, которые были в команде, - продолжил Асхабадзе. - Также говорили о том, что проект "Спартак-2" не нужен, а оттуда вышел Илья Кутепов. Вишенкой на торте стала игра Квинси Промеса, который своей игрой на протяжении долгого времени доказывает свой высочайший уровень".

Асхабадзе считает, что клубу стоит продать забившего в нынешнем сезоне чемпионата России 11 мячей Промеса, если поступит выгодное предложение. "Мне трудно ответить на вопрос, стоит ли сейчас продавать Промеса. Это зависит от позиции руководства клуба. Думаю, что если какой-то клуб готов предложить за него €30 млн и больше, то за такие деньги нужно его отпускать", - сказал Асхабадзе.