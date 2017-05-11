Глава Федерации футбола Израиля предложил провести товарищеский матч со сборной Палестины

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Глава Федерации футбола Израиля Офер Эйни предложил президенту Федерации футбола Палестины Джибрилю Раджубу провести товарищеский матч между сборными стран. Об этом Эйни заявил на конгрессе ФИФА, который проходит в Бахрейне.

В мае 2015 года на конгрессе ФИФА был создан комитет по Израилю и Палестине, который занимается поиском решений, позволяющих развивать футбол в регионе.

"Предлагаю провести товарищеский матч между сборными Израиля и Палестины. Все доходы пойдут на строительство футбольной школы для израильских и палестинских детей. Но мы не должны пытаться решить вопрос политических границ через ФИФА, организацию, у которой нет таких полномочий", - сказал Эйни.

В свою очередь, Раджуб призвал израильские клубы "покинуть оккупированные территории Палестины".

Вопрос Палестины и Израиля включается в повестку конгресса ФИФА пятый раз подряд. В итоге конгресс голосованием отложил принятие решения до октября 2017 года.