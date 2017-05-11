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Инфантино похвалил Россию за четкое исполнение обязательств при подготовке к турнирам

Спорт
11 мая, 14:47 UTC+3 МАНАМА корр. ТАСС, Олег Кошелев

Глава ФИФА уверен, что в России на Кубке конфедераций и чемпионате мира будет праздник футбола

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Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

© EPA/Ahmed AlFardan

МАНАМА, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия четко исполняет обязательства при подготовке к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Кубок конфедераций стартует 17 июня, матч открытия состоится в Санкт-Петербурге. "Все готово для Кубка конфедераций, все будет готово к чемпионату мира. До первого удара по мячу будут разговоры о том, что что-то не готово. Мы в графике, но это не значит, что можно сидеть сложа руки", - сказал Инфантино.

"Сравнивая подготовку России и те чемпионаты Европы, которые я организовывал, могу сказать, что такого четкого исполнения обязательств, как в России, я не встречал нигде. Да, бюрократия порой занимает некоторое время, но в целом все вопросы решаются - размещение, транспорт, визовый режим. Сюда же относится и борьба с хулиганством", - добавил он.

"Уверен, в России на обоих турнирах будет праздник футбола. Это будет успех ФИФА, России и всего мирового футбола", - отметил президент ФИФА.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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