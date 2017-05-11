Баскетболисты ЦСКА де Коло и Теодосич вошли в символические сборные Евролиги

Баскетболисты ЦСКА де Коло и Теодосич вошли в символические сборные ЕвролигиСпорт 11 мая, 15:11
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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА Нандо де Коло и Милош Теодосич вошли в символические сборные Евролиги по итогам сезона-2016/2017. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Французский защитник ЦСКА де Коло второй год подряд вошел в первую символическую сборную Евролиги. Всего же для баскетболиста это третье попадание в одну из сборных. В сезоне-2014/15 де Коло был выбран во вторую символическую сборную.
Теодосич вошел во вторую символическую сборную, что стало для сербского защитника уже шестым попаданием в одну из команд по итогам сезона в Евролиге. Он был выбран в первую символическую сборную в сезоне-2009/2010 (в составе греческого "Олимпиакоса"), а также в сезонах 2014/2015 и 2015/2016 будучи игроком ЦСКА. В сезонах 2011/2012 и 2012/2013 Теодосич был выбран во вторую сборную.
Также в первую символическую сборную вошли испанец Серхио Льюль ("Реал", Испания), серб Богдан Богданович и американец Экпе Удох (оба - "Фенербахче", Турция), грек Георгиос Принтезис ("Олимпиакос"). Во вторую сборную попали американец Брэд Уонамейкер ("Дарюшшафака", Турция), итальянец Николо Мели ("Брозе", Германия), американец Брайант Данстон ("Анадолу Эфес", Турция) и мексиканец Густаво Айон ("Реал").
"Финал четырех" Евролиги сезона-2016/17 пройдет в Стамбуле 19-21 мая. В полуфинале ЦСКА сыграет с "Олимпиакосом", а "Реал" с "Фенербахче".