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Петров, Алешин и Сироткин примут участие в гонке "24 часа Ле-Мана"

Спорт
11 мая, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Старт гонки назначен на 17 июня

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российские пилоты Виталий Петров, Михаил Алешин и Сергей Сироткин примут участие в знаменитой гонке на выносливость "24 часа Ле-Мана". Об этом сообщается в пресс-релизе программы развития автоспорта в России SMP Racing.

Алешин и Сироткин выступят в тройке с еще одним россиянином Виктором Шайтаром. Российский экипаж будет выступать в классе LMP2 на спортпрототипе Dallara под номером 27.

Бывший гонщик "Формулы-1" Петров, который проводит полный сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе команды "Манор", поедет на машине под номером 25. С ним вместе будут выступать швейцарский пилот Симон Трюммер и мексиканец Роберто Гонсалес.

Легендарный марафон "24 часа Ле-Мана" в этом году пройдет в 85-й раз, старт гонки назначен на 17 июня. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км.

Гоночные автомобили участников делятся на четыре класса. Самым быстрым и престижным считается класс спортпрототипов LMP1. Класс прототипов LMP2 отличается, в первую очередь, ограничением по стоимости болида и отсутствием заводской поддержки команд-участников.

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