Медведев: олимпийцы России должны иметь квалифицированную юридическую поддержку

ГОРКИ, 11 мая. /ТАСС/. Российские олимпийцы должны иметь все условия для успешных выступлений и честной борьбы за медали, в том числе, при необходимости - квалифицированную юридическую поддержку. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России.

Он призвал обсудить вопрос - "что важнее сделать, чтобы спортивных побед было больше, особенно с учетом того, что ситуация сейчас не самая простая для российского спорта, и чтобы у наших спортсменов были все условия для полноценных тренировок, для успешных выступлений, для честной борьбы за медали".

"А в случае необходимости, (чтобы у спортсменов) была, конечно, и квалифицированная юридическая поддержка, что, как мы убедились в последние годы, в последний период, совсем немаловажно", - сказал Медведев.