"Одноклассники" и Welcome2018.com выберут стримеров для освещения Кубка конфедерации

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Социальная сеть "Одноклассники" и официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу Welcome2018.com запустили совместный спецпроект по выбору стримеров, которые будут в прямом эфире освещать подготовку к проведению Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщает Welcome2018.com.
В конкурсе могут принять участие все желающие. Для этого нужно будет вести трансляции из приложения OK Live с хэштегом "StreamerWelcome2018" по заданным темам. Каждый участник должен рассказать о своем городе, посетить интересное культурное мероприятие, поделиться своими ожиданиями от предстоящих Кубка конфедераций и чемпионата мира. Самые интересные трансляции будут появляться в специальном разделе на видеовитрине "Одноклассников".
Проект пройдет в два этапа: с 5 по 18 мая состоится отбор пяти лучших стримеров из всех желающих принять участие, с 20 мая по 4 июня из пяти финалистов определят победителя. В голосовании примут участие зрители, а также специальное жюри, в состав которого войдут посол чемпионата мира, представители портала Welcome2018.com и социальной сети "Одноклассники".
Победитель проекта проведет прямые трансляции с игроками сборной России по футболу перед товарищеским матчем команд России и Чили, который пройдет 9 июня в Москве. События проекта будут освещаться в группе "Welcome2018Streamer. Блоги в ОК" и официальной группе портала Welcome2018.com в "Одноклассниках".
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.
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