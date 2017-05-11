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"Одноклассники" и Welcome2018.com выберут стримеров для освещения Кубка конфедерации

Спорт
11 мая, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Проект пройдет в два этапа: с 5 по 18 мая состоится отбор пяти лучших стримеров из всех желающих принять участие, с 20 мая по 4 июня из пяти финалистов определят победителя

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Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака у трофея Кубка конфедераций по футболу 2017 года

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака у трофея Кубка конфедераций по футболу 2017 года

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Социальная сеть "Одноклассники" и официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу Welcome2018.com запустили совместный спецпроект по выбору стримеров, которые будут в прямом эфире освещать подготовку к проведению Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщает Welcome2018.com.

В конкурсе могут принять участие все желающие. Для этого нужно будет вести трансляции из приложения OK Live с хэштегом "StreamerWelcome2018" по заданным темам. Каждый участник должен рассказать о своем городе, посетить интересное культурное мероприятие, поделиться своими ожиданиями от предстоящих Кубка конфедераций и чемпионата мира. Самые интересные трансляции будут появляться в специальном разделе на видеовитрине "Одноклассников".

Проект пройдет в два этапа: с 5 по 18 мая состоится отбор пяти лучших стримеров из всех желающих принять участие, с 20 мая по 4 июня из пяти финалистов определят победителя. В голосовании примут участие зрители, а также специальное жюри, в состав которого войдут посол чемпионата мира, представители портала Welcome2018.com и социальной сети "Одноклассники".

Победитель проекта проведет прямые трансляции с игроками сборной России по футболу перед товарищеским матчем команд России и Чили, который пройдет 9 июня в Москве. События проекта будут освещаться в группе "Welcome2018Streamer. Блоги в ОК" и официальной группе портала Welcome2018.com в "Одноклассниках".

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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