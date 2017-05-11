Сорокин: матчи Кубка конфедераций в любом случае пройдут на стадионе "Санкт-Петербург"

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Стадион "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") однозначно примет заявленное число матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Матчи Кубка конфедераций состоятся на стадионе "Санкт-Петербург" абсолютно в любом случае", - сказал Сорокин.

Ранее издание "Спорт день за днем" распространило информацию, согласно которой матч 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", запланированный на 17 мая и являющийся тестовым перед Кубком конфедераций, может быть перенесен на стадион "Петровский" из-за плохого качества газона на арене "Санкт-Петербург". Позже издание "Фонтанка" сообщило, что в четверг внеплановую проверку "Санкт-Петербурга" проведет комиссия Международной федерации футбола (ФИФА).

Первыми двумя тестовыми играми на новом стадионе стали матчи "Зенита" в чемпионате России с "Уралом" (22 апреля) и "Тереком" (7 мая). Арена, построенная на Крестовском острове, примет четыре игры Кубка конфедераций, в частности, матч открытия и финал. Матчи турнира, помимо Санкт-Петербурга, пройдут в Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.