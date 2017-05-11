Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сорокин: матчи Кубка конфедераций в любом случае пройдут на стадионе "Санкт-Петербург"

Спорт
11 мая, 16:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Ранее в СМИ сообщалось, что матч 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" может быть перенесен на стадион "Петровский" из-за плохого качества газона на арене "Санкт-Петербург"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Стадион "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") однозначно примет заявленное число матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Матчи Кубка конфедераций состоятся на стадионе "Санкт-Петербург" абсолютно в любом случае", - сказал Сорокин.

Ранее издание "Спорт день за днем" распространило информацию, согласно которой матч 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", запланированный на 17 мая и являющийся тестовым перед Кубком конфедераций, может быть перенесен на стадион "Петровский" из-за плохого качества газона на арене "Санкт-Петербург". Позже издание "Фонтанка" сообщило, что в четверг внеплановую проверку "Санкт-Петербурга" проведет комиссия Международной федерации футбола (ФИФА).

Первыми двумя тестовыми играми на новом стадионе стали матчи "Зенита" в чемпионате России с "Уралом" (22 апреля) и "Тереком" (7 мая). Арена, построенная на Крестовском острове, примет четыре игры Кубка конфедераций, в частности, матч открытия и финал. Матчи турнира, помимо Санкт-Петербурга, пройдут в Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

Смотрите также

Стадион "Санкт-Петербург" получит акт соответствия требованиям ФИФА в мае

Адаптация стадиона "Санкт-Петербург" будет полностью завершена 2 июня

Албин: дефект кровли стадиона "Санкт-Петербург" ликвидирован

Митрофанов: радикального переоборудования поля стадиона "Санкт-Петербург" не требуется

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
2
Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрд
3
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
4
Google оплатила административный штраф в размере 438 млн руб.
5
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
Темы дня
Загрузка...
Реклама