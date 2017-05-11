РФС оштрафовал тренера "Спартака" Карреру за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреру на 100 тысяч рублей за неявку на традиционные флеш-интервью и пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата страны с "Томью". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
"Каррера оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью, и на 50 тысяч за неявку на пресс-конференцию", - сказал Григорьянц.
Матч 27-го тура чемпионата страны прошел в субботу в Москве и завершился победой красно-белых (1:0). Каррера покинул стадион спустя примерно пять минут после объявления о том, что он не примет участие в пресс-конференции.
В пресс-службе "Спартака" причины неявки Карреры комментировать не стали.