Футболист "Локомотива" Ари дисквалифицирован на 6 матчей за драку в финале Кубка России

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал нападающего московского "Локомотива" Ари, полузащитника "Урала" Артема Фидлера и форварда "Урала" Эдгара Манучаряна шестиматчевыми дисквалификациями за драку в финале Кубка России. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"КДК принял решение дисквалифицировать Ари, Манучаряна и Фидлера на шесть матчей Кубка России. К Джефферсону Фарфану не стали применять дополнительных санкций, кроме автоматической дисквалификации на один матч", - сказал Григорьянц.

Финал Кубка России прошел 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи и завершился победой "Локомотива" со счетом 2:0. Массовая драка, в результате которой были удалены Фидлер, Манучарян, Ари и Фарфан, произошла в концовке встречи.

Дисквалификации, наложенные на игроков, распространяются только на Кубок России, матчи чемпионата они не затрагивают. КДК РФС за неподобающее поведение футболистов оштрафовал клубы на 100 тысяч рублей каждый.

Фидлер не стал извиняться перед Ари

На заседании КДК РФС присутствовали все удаленные игроки, а также полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш, из-за конфликта которого с Фидлером возникла драка.

"Все игроки выразили сожаление, что допустили такое поведение, сказав, что подобные действия не украшают футбол. Каждый из них принес извинения КДК РФС и болельщикам, пообещав впредь такого не допускать. Игроки "Урала" извинились перед Фарфаном, при этом Артем Фидлер отметил, что только на записи увидел, что Фарфан его не бил", - сказал Григорьянц.

"Фидлер не стал извиняться перед Ари. Все трое игроков "Локомотива" извинились перед футболистами "Урала", - добавил глава КДК РФС.

"Участие в драке принимали трое - Ари, Фидлер и Манучарян. Что касается Фарфана, то мы установили, что он пытался разнять и предотвратить драку. Непосредственного участия он не принимал", - сказал Григорьянц.

"Арбитр (Алексей) Николаев на вопрос, зачем в протокол был внесен Фарфан, ответил, что ему было сложно принимать решения, потому что было очень много игроков", - сообщил глава КДК РФС.

Фернандеш утверждает, что не оскорблял Фидлера

После матча игроки "Урала" говорили, что драка возникла после того, как Фернандеш оскорбил Фидлера. Григорьянц констатировал, что ни видеоматериалы, ни показания судьи Николаева не подтвердили факт оскорблений.

"Мы хотели понять, оскорблял ли Фернандеш Фидлера. Фернандеш утверждает, что не оскорблял, а только сказал ему по-английски: "Что ты творишь?". Потом возникла перепалка, приведшая к драке, и по большому счету, если бы Ари не ударил, вполне возможно, все бы ограничилось вынесением предупреждений игрокам. Оскорбления со стороны Фернандеша не подтверждаются ни видеоматериалами, ни Николаевым, позиция же Фидлера заключалась в том, что ему показалось, что Фернандеш его оскорбил", - сказал Григорьянц.