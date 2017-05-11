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Сорокин: конгресс ФИФА тепло воспринял доклад о подготовке РФ к ЧМ-2018

Спорт
11 мая, 16:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

В четверг генеральный директор оргкомитета выступил перед конгрессом ФИФА с докладом о подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира

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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) позитивно воспринял доклад о подготовке России к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира - 2018. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В четверг Сорокин выступил перед конгрессом ФИФА с докладом о подготовке к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года.

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"Была презентация о ходе подготовки России к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Мы показали небольшой фильм про Россию. Атмосфера была достаточно теплой", - сказал Сорокин.

"Вопросов обсуждалось много, все они рабочего характера. И Кубок конфедераций, и чемпионат мира приобретают все большие очертания", - отметил он.

Конгресс ФИФА прошел в Манаме (Бахрейн) в четверг. По словам Сорокина, было решено, что организатор чемпионата мира 2026 года, возможно, будет определен на конгрессе ФИФА, который пройдет в Москве 13 июня 2018 года.

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ФИФА ждет заявки до 11 августа

На конгрессе ФИФА в Москве будут рассматриваться заявки только от стран, чьи футбольные ассоциации состоят в Африканской конфедерации футбола (КАФ), Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и Конфедерация футбола Океании (ОФК).

"Если же решения на московском конгрессе не будет, то оно будет перенесено на март 2019 года, и возможность подаст заявку на проведение чемпионата мира появится не только у стран, представляющих конфедерации Северной и Центральной Америки, Южной Америки, Африки, Океании, но и стран из Европы и Азии", - сказал Сорокин.

"Страны должны выразить заинтересованность до 11 августа. Если же на конгрессе в Москве организатор чемпионата мира - 2026 выбран не будет, то поданные заявки будут аннулированы", - отметил гендиректор оргкомитета "Россия-2018".

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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