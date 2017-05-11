Смертин выдвинут в исполком Российского футбольного союза

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выдвинул Алексея Смертина в кандидаты в исполком организации. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
В среду избирком РФС зарегистрировал Смертина кандидатом.
Кроме того, Мутко предложил исполкому в случае утверждения изменений в устав РФС на внеочередной конференции организации 16 июня, предусматривающих увеличение числа мест в исполкоме РФС, предусмотреть регистрацию новых кандидатов в члены исполкома РФС.
В их число могут войти лицо, занимающее на дату проведения довыборов в исполком должность председателя комитета РФС по маркетингу (Денис Соловьев), председателя судейского комитета РФС (Андрей Бутенко), генерального директора оргкомитета "Россия-2018" (Алексей Сорокин).
Отмечается, что данное предложение избирком РФС готов незамедлительно рассмотреть в случае утверждения соответствующих изменений в устав РФС на внеочередной конференции РФС 16 июня 2017 года.