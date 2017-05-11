"Локомотив" стал бронзовым призером чемпионата России по волейболу

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Новосибирский "Локомотив" обыграл белгородское "Белогорье" со счетом 3-0 в матче за третье место чемпионата России по волейболу. "Финал шести" турнира проходит в столичном дворце спорта "Динамо".

Позже в четверг состоится финал чемпионата России, в котором встретятся казанский "Зенит" и московское "Динамо".

Пятое место занял "Факел" из Нового Уренгоя, обыгравший в среду "Газпром-Югру" из Сургута (3-1).