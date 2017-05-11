ЕЭК попросила страны ЕАЭС принять меры по снятию лимита для атлетов-легионеров

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила правительства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение десяти дней проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений в отношении профессиональных спортсменов-легионеров из стран ЕАЭС. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.
В ЕЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В настоящее время спортсмены из четырех последних стран считаются легионерами в составах российских клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других.
"Государства-члены, заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств-членов ЕАЭС, - заявила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. - Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран. На вопрос о том, что дает евразийская интеграция гражданам Союза, - лучшим ответом является снятие барьеров на рынке труда".
При этом ЕЭК просит принять меры по устранению ограничений, установленных как на уровне законодательства государств-членов, так и на уровне актов физкультурно-спортивных организаций.