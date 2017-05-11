Волейболист Тетюхин примет решение о продолжении карьеры в ближайшее время

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Знаменитый российский волейболист Сергей Тетюхин примет решение о продолжении карьеры самостоятельно, оно будет озвучено в ближайшее время. Об этом он заявил журналистам.

"Сложно сказать, пока решение не принято, точно ответить не могу. На 97% решение буду принимать самостоятельно, оно будет (озвучено) в ближайшее время", - заявил 41-летний Тетюхин, выступающий за "Белогорье".

Тетюхин был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр в Рио-де-Жанейро. Для него Олимпиада в Бразилии стала шестой в карьере. Спортсмен является победителем Олимпиады-2012, серебряным призером Игр-2000 и двукратным бронзовым призером соревнований (2004, 2008).

Тетюхин также является серебряным призером чемпионата мира 2002 года. На его счету три серебра (1999, 2005, 2007) и две бронзовые награды (2001, 2003) чемпионатов Европы. В 1999 и 2011 годах в составе национальной команды он также выигрывал Кубок мира, в 2002 году стал победителем Мировой лиги.

В клубной карьере волейболист по десять раз выигрывал чемпионат России и национальный Кубок. Он также является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, один раз доигровщик выигрывал чемпионат мира среди клубных команд.