IIHF предупредила печатные СМИ РФ о недопустимости видеосъемки на пресс-конференциях ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) заявила о недопустимости использования средств видеосъемки во время пресс-конференций и пресс- подходов чемпионата мира журналистами печатных российских изданий. Об этом сообщается в поступившем в распоряжение ТАСС заявлении компании "Инфронт Спортс энд Медиа", владеющей маркетинговыми и коммерческими правами на соревнования под эгидой IIHF.

Согласно сообщению, адресованному пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР), российские журналисты печатных изданий снимали пресс-конференции и пресс-подходы к главному тренеру сборной России Олегу Знарку, не имея официального разрешения компании.

"Мы бы хотели, чтобы вы объявили российским журналистам, что только представителям СМИ, имеющим соответствующую аккредитацию, разрешено вести съемку в микст-зоне и зале для пресс-конференций, - сказано в сообщении. - Те, кто аккредитован на чемпионат мира как печатная пресса, не имеют такого разрешения. Представители СМИ, которые будут игнорировать эти правила, лишатся аккредитации. Печатной прессе разрешается использовать технику только для аудиозаписи".

Сотрудник пресс-службы IIHF подтвердил, что печатные СМИ могут осуществлять видеосъемку только при наличии специальной аккредитации. "Это связано с тем, что у нас есть контрактные условия с медиакомпаниями", - объяснил он ТАСС.

На прошлом чемпионате мира в Москве представители прессы свободно использовали средства видеосъемки. "Это было связано с недостатком контроля", - отметил представитель IIHF.

В то же время Знарок выступил за то, чтобы пресс-подходы с его участием снимали на видео, чтобы избежать искажения его слов. В связи с этим пресс-служба ФХР сообщила, что будет предоставлять для работы журналистов печатных изданий видео с пресс-конференций и пресс-подходов после матчей.