Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Немецкий волейболист Грозер подписал контракт с новосибирским "Локомотивом"

Спорт
11 мая, 18:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Также тренер новосибирского клуба рассказал, что капитан команды Николай Павлов продолжит выступление за "Локомотив"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Георг Грозер

Георг Грозер

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Немецкий диагональный Георг Грозер в следующем сезоне будет выступать за новосибирский волейбольный клуб "Локомотив". Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Пламен Константинов.

Ранее генеральный директор "Локомотива" Роман Станиславов сообщил, что клуб сделал предложение Грозеру, который является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.

"Могу подтвердить - Грозер подписал контракт с "Локомотивом". Надеемся, что в его лице команда получит качественное усиление", - заявил Константинов.

По словам специалиста, капитан команды Николай Павлов продолжит выступление за "Локомотив". "Были слухи, что Коля уходит, но мы Колю не меняем, он остается", - отметил Константинов.

В матче за третье место чемпионата России "Локомотив" в трех партиях обыграл белгородское "Белогорье" и завоевал право выступить в Лиге чемпионов. "Одной шестеркой играть в национальном первенстве и Лиге чемпионов тяжело, обязательно будет усиление. Про некоторых вы уже слышали - например, про (Алексея) Родичева (доигровщик сургутской "Газпром-Югры" - прим. ТАСС). Также будут несколько игроков - как россияне, так и иностранцы", - рассказал тренер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала водителя BMW, напавшего на женщину в центре Москвы
2
Украина подтвердила обязательство вывезти свои радиоактивные отходы из РФ
3
Фотограф ТАСС на встрече Лаврова и Трампа призвал коллег из США не терять достоинства
4
ТВ Болгарии прокомментировало публикации о посещении Крыма участником "Евровидения"
5
Власти Грузии намерены внести Юрия Лужкова в черный список
6
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
7
Гидрометцентр РФ прогнозирует заморозки в средней полосе России в конце этой недели
Темы дня
Загрузка...
Реклама