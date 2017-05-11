Немецкий волейболист Грозер подписал контракт с новосибирским "Локомотивом"

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МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Немецкий диагональный Георг Грозер в следующем сезоне будет выступать за новосибирский волейбольный клуб "Локомотив". Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Пламен Константинов.
Ранее генеральный директор "Локомотива" Роман Станиславов сообщил, что клуб сделал предложение Грозеру, который является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.
"Могу подтвердить - Грозер подписал контракт с "Локомотивом". Надеемся, что в его лице команда получит качественное усиление", - заявил Константинов.
По словам специалиста, капитан команды Николай Павлов продолжит выступление за "Локомотив". "Были слухи, что Коля уходит, но мы Колю не меняем, он остается", - отметил Константинов.
В матче за третье место чемпионата России "Локомотив" в трех партиях обыграл белгородское "Белогорье" и завоевал право выступить в Лиге чемпионов. "Одной шестеркой играть в национальном первенстве и Лиге чемпионов тяжело, обязательно будет усиление. Про некоторых вы уже слышали - например, про (Алексея) Родичева (доигровщик сургутской "Газпром-Югры" - прим. ТАСС). Также будут несколько игроков - как россияне, так и иностранцы", - рассказал тренер.