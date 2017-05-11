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Матч чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" перенесен на стадион "Петровский"

Спорт
11 мая, 18:38 дата обновления: 11 мая, 18:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

В оргкомитете "Россия-2018" заявили, что такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона "Санкт-Петербург" к матчам Кубка конфедераций и уберечь газон от дополнительной нагрузки

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Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург"

© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Матч 29-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Краснодаром" перенесен на стадион "Петровский", при этом уровень функциональной готовности арены "Санкт-Петербург" соответствует требованиям для проведения игр Кубка конфедераций. Об этом сообщается в заявлении оргкомитета "Россия-2018", которое поступило в распоряжение ТАСС.

Игра между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 17 мая. Он должен был стать тестовым для стадиона "Санкт-Петербург" в преддверии Кубка конфедераций. Новый стадион, построенный на Крестовском острове и вмещающий 68 тысяч зрителей, примет четыре матча турнира, в частности, финал и игру открытия, в которой встретятся сборные России и Новой Зеландии.

"Представители ФИФА, оргкомитета "Россия-2018", "Зенита" и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на стадионе "Санкт-Петербург", пришли к выводу, что уровень функциональной готовности арены соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций. По итогам обсуждения, было принято решение, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 "Зенит" - "Краснодар" состоится на домашней арене сине-бело-голубых - СК "Петровский". Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона "Санкт-Петербург" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки", - говорится в заявлении.

"Стороны отмечают, что ранее на стадионе "Санкт-Петербург" уже были успешно проведены четыре массового-культурных мероприятия, включая два домашних матча "Зенита". По результатам наблюдений оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА, функциональная готовность арены соответствует стандартам технической оснащенности и логистики зрителей. При этом оставшееся время до проведения Кубка конфедераций все вовлеченные в приготовление к турниру стороны смогут использовать для дальнейших работ по созданию сервисов, направленных на повышение комфорта болельщиков и уровня гостеприимства на стадионе", - отмечается в заявлении.

Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург" состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 одолел екатеринбургский "Урал". 7 мая на новой арене прошел второй матч, в котором "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1).

Стадион "Петровский", построенный в 1925 году и вмещающий 21 тысячу зрителей, долгое время был домашней ареной "Зенита", Последний матч на "Петровском" санкт-петербургская команда провела 8 апреля, сыграв вничью с махачкалинским "Анжи" (1:1).

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