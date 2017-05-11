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Тетюхин: все волейбольные клубы России должны стремиться к уровню казанского "Зенита"

Спорт
11 мая, 18:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам доигровщика "Белогорья", чемпионат России разделен на "Зенит" и всех остальных

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Сергей Тетюхин

Сергей Тетюхин

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Превосходство казанского "Зенита" над другими клубами чемпионата России по волейболу не сказывается отрицательно на турнире, все команды должны стремиться к топ-уровню. Такое мнение журналистам высказал чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, доигровщик белгородского "Белогорья" Сергей Тетюхин.

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В полуфинале чемпионата России, который состоялся 10 мая, "Белогорье" уступило "Зениту" в трех партиях. Казанская команда разыграет звание чемпиона в матче с московским "Динамо".

"Согласен, что наш чемпионат разделен на казанский "Зенит" и всех остальных, - сказал Тетюхин. - Я думаю, в такой ситуации против Казани должно играться легко, потому что нечего терять в матче против фаворита, это раскрепощает".

"Не могу сказать, что лидерство "Зенита" - это плохо. Если у них есть возможность привлекать определенных игроков, проводить хороший тренировочный процесс, то это хорошо. Это топ-клуб, и другие команды должны стремиться к нему. Раньше лидером было "Белогорье", сейчас Казань перехватила эстафетную палочку", - резюмировал волейболист.

В матче за третье место "Белогорье" в трех сетах проиграло новосибирскому "Локомотиву". "Сложно кого-то обвинить, все хотели победить, но одного желания мало, надо прилагать усилия, переступать через себя, через "не могу". В ключевых матчах это показательно, но сегодня в команде таких людей не оказалось. Четвертое место - это плохо", - заявил Тетюхин.

Финал чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом" состоится в четверг. Начало матча - в 19:45 мск.

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