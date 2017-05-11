Шахматистка Хоу Ифань не хочет быть "туристом" в Гран-при, где соревнуется с мужчинами

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Четырехкратная чемпионка мира по шахматам Хоу Ифань настроена создать серьезную конкуренцию в борьбе за высокие места в серии Гран-при, где у нее в соперниках исключительно мужчины. Китаянка рассказала ТАСС, что рассчитывает в следующем году пробиться на турнир претендентов, который определит соперника действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Благодаря высокому рейтингу Хоу Ифань первой среди женщин участвует в мужских турнирах чемпионского цикла Международной федерации шахмат (FIDE). Второй этап Гран-при пройдет в Москве с 12 по 21 мая. За победу будут бороться 18 сильнейших шахматистов со всего мира. В течение 10 дней каждый из гроссмейстеров сыграет девять партий. В турнир претендентов пробьются шахматисты, занявшие по итогам серии первые два места.

"Выступление на первом этапе было не столь идеально, чтобы сейчас рассчитывать на попадание на турнир претендентов. Следующие два этапа постараюсь провести значительно сильнее, но спрогнозировать, получится ли это, сложно - уровень соперников приблизительно равный, каждый из них может рассчитывать на попадание в двойку сильнейших", - сказала Хоу Ифань.

"Это касается и меня, поскольку я ставлю перед собой цель не останавливаться на пути совершенствования своей игры. В этом турнире я стремлюсь быть конкурентоспособной шахматисткой, "туристом" мне точно быть не хочется. Я не отношусь к этим соревнованиям, как к тренировке, для меня важна спортивная составляющая", - добавила она.

Нужен был новый вызов

В прошлом месяце на супертурнире в немецком Карлсруэ китаянка сыграла с Карлсеном и впервые не уступила действующему чемпиону мира.

"У меня была великолепная возможность победить, однако я упустила свой шанс. Но ничья - уже неплохо, поскольку в трех предыдущих партиях я ему уступала", - отметила она.

Шахматистка рассказала, что участие в мужских турнирах дает ей мотивацию улучшать свою игру.

"Если ты достиг определенного уровня, тебе хочется продолжать совершенствоваться, делать шаг вперед. И для этого мне нужен был новый вызов. Именно по этой причине я и решила соревноваться с сильнейшими в мире игроками. Не по той причине, что с женщинами мне уже скучно играть. Просто это решение поможет мне улучшить свою игру", - сказала Хоу Ифань, которая после первого этапа Гран-при идет на 14-м месте.

Площадкой проведения этапа Гран-при станет многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph в центре Москвы.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения Гран-при были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания).