Сборная России обыграла команду Дании на чемпионате мира по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Дании со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.

Шайбы забросили Богдан Киселевич (36-я минута), Сергей Плотников (36) и Никита Гусев (37). Голкипер российской команды Андрей Василевский сыграл первый матч на турнире "на ноль", отразив 21 бросок по своим воротам.

Лучшим игроком встречи в составе сборной России был признан форвард Вадим Шипачев. У датчан организаторы признали лучшим вратаря Джорджа Соренсена.

Эта победа стала для сборной России четвертой в четырех матчах на турнире. В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды США, Словакии, Германии, Латвии, Италии и Швеции. Сборная России набрала 11 очков и вышла на первое место в группе, обойдя команду Латвии (9).

Датские хоккеисты занимают седьмое место с двумя очками. Следующий чемпионат мира примет Дания, и, согласно регламенту Международной федерации хоккея (IIHF), страна- хозяйка последующего чемпионата не может вылететь из элитного дивизиона. Таким образом, если сборная Дании займет последнее место в группе, в первый дивизион перейдет команда, занявшее предпоследнее место в группе.

В четверг пройдет еще один матч этой группы, в котором встретятся команды Латвии и Швеции. Следующий матч сборная России проведет 13 мая против команды Словакии, начало в 17:15 мск. Датчане днем ранее сыграют со сборной Германии.